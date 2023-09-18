РФБ направила баскетбольные мячи в Запорожскую область.

В рамках проекта «ПСБ детям» в регион была доставлена посылка из 1000 мячей.

«С прошлого года Российская Федерация Баскетбола начала активное сотрудничество со спортивной общественностью новых регионов. В частности, РФБ оказывает консультативную помощь и снабжение инвентарем. Так, на Донбасс уже была доставлена спортивная форма и мячи. На этот раз партия баскетбольной помощи, отправилась в Запорожскую область», – отмечается на сайте РФБ.

Руководитель департамента регионального развития РФБ Игорь Каменский прокомментировал событие.

«Очередная партия баскетбольной помощи, которую мы отправляем в Запорожскую область, оказалась самой крупной – это 1000 мячей для баскетбола 5х5, которую мы организуем в рамках проекта «ПСБ детям». Совсем недавно состоялось важное событие для новых регионов – в каждом из них были открыты центры уличного баскетбола, также благодаря проекту «ПСБ детям». Около года назад мы уже отправляли часть баскетбольной продукции в Запорожскую область, но рады помочь снова. Приятно видеть, что нам удается помочь развитию баскетбола в новых регионах», – сказал Каменский.

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