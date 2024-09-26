MVP-сезон Деррика Роуза был сказкой, в которую так хотела верить НБА

От редакции: сегодня Деррик Роуз объявил о завершении карьеры. Мы вспоминали о главном его свершении – завоевании титула MVP лиги в возрасте 22 лет – совсем недавно, в марте этого года.

Сказка, которой была MVP-гонка НБА в 2011-году, – сплошная ложь, без намеков и уроков для добрых молодцев. Если вас смутила лубочность этой фразы – ее оправдывает суровая реальность и цифры.

Индивидуальные показатели Роуза в сезоне-2010/11 – одни из лучших, но MVP он стал вовсе не за это

Сезон-2010/11 не был сезоном Деррика Роуза. Он был сезоном надежд, связанных с Дерриком Роузом и долгожданным возрождением некогда великого клуба.

«Буллз» совмещали в себе хамоватый шарм 90-х, стильный атлетизм 00-х, а главное -противопоставляли юношеский максимализм и стоическую невозмутимость лидера другим звездам. Те уже приступили к переделу лиги и меняли команды с той же непринужденностью, с которой покупали и продавали личную недвижимость. И если за объединением Гарнетта, Аллена и Пирса в «Селтикс» торчали ушки Дэнни Эйнджа, а все это бостонское чаепитие сервировалось идеями коллективизма и прочего «Убунту», то стягивание сил империи НБА под стяги «Майами Хит» было вопиющим проявлением чванства звезд.

Лояльность, дипломатия, честная конкуренция (такая бывает? я не уверен) – все эти понятия скукоживались под натиском раздутых эго и таких же обещаний. Презентация «Хитлз» напоминала премьеру сериала Netflix. Это был первый сезон того, во что потом окончательно превратится лига со всеми ее переходами, пересадками, ультиматумами игроков, политикой распределения нагрузок.

Руководство НБА и болельщики смотрели на это с беспомощностью. Отчасти потому что это был закономерный процесс, а отчасти – потому что босс лиги Дэвид Стерн уже готовился покинуть пост (великий хитрован ушел в 2014-м) и едва ли мог повлиять на глобальные изменения.

И вот в такой момент появились «Чикаго Буллз» Тома Тибодо, тренера, для которого субординация, командное взаимодействие и физическая подготовка были тремя «китами» баскетбола. Если игроки не были готовы к философии Тибса, то просто ломались под тяжестью веса этих китов. Даже самые стойкие и преданные.

Самая говорящая метафора к «Буллз» тех времен – рекламный ролик, звуковым сопровождением к которому послужила поэма Тупака Шакура «Роза, проросшая сквозь асфальт». 60 секунд вместили в себя всю судьбу Деррика Роуза – выходца из бедняцких кварталов Чикаго, даже не мечтавшего, что когда-то ему посчастливится сыграть за команду родного города на паркете легендарного «Юнайтед Центра».

«Буллз» с ярким на площадке и стеснительными в личном общении Дерриком Роузом были чем-то одновременно естественным и противоестественным – натурпродуктом прошлой эпохи, но свежим и по-наивному обнадеживающим. В этом и была вся прелесть этого нарратива, лиге не нужно было ничего придумывать, а лишь подсвечивать, что современная НБА – не только лига эгоистичных, пресытившихся, взбалмошных миллионеров, но и молодых талантов, которые продвигают традиционные ценности спорта.

Оппозиция для «Хитлз» с их замашками мафиозного синдиката считывалась моментально. В том числе благодаря и самим игрокам «Майами».

«Они были самой жесткой из тех команд, с которыми мы тогда играли», – подтверждает лидер «Хит» и уроженец Чикаго Дуэйн Уэйд.

«Каждый раз, выходя на паркет против этих парней, вы знали, что это будет физический баскетбол, в лучших традициях команд старой школы Восточной конференции. Перед матчами с «Буллз» специалисты по экипировке всегда заготавливали больше пакетов со льдом», – вторит Уэйду главный тафгай «Хит» Юдонис Хаслем.

Контекст противостояния и стал решающим фактором в присуждении Роузу звания MVP сезона-2010/11. MVP, как вы помните, расшифровывается как «Самый ценный игрок». И Деррик действительно был ценным – в своей команде, для болельщиков-традиционалистов, для лиги. Но был ли он Самым ценным баскетболистом мира? Глядя на хайлайты и отдельные статистические выкладки, кажется, что да.

Взрывной разыгрывающий «Буллз», иногда чересчур полагавшийся на уникальную физику, набрал в сезоне-2010/11 более 2000 очков и 600 передач. До Роуза подобное удавалось лишь пяти игрокам: Оскар Робертсон преодолевал эту отметку семь раз в 60-е, Тайни Арчибальд и Джон Хавличек отмечались по два раза каждый в 1970-1973, а затем – Майкл Джордан и Леброн Джеймс (в предыдущем сезоне) по одному разу.

Готовность неутомимого Роуза поспевать везде и всюду распространялась и на защиту. Если чуть-чуть перетасовать цифры, получится, что Деррик стал первым разыгрывающим в истории НБА, набравшим как минимум 1800 очков, 600 результативных передач и 50 блок-шотов за один сезон.

И вот такое шельмовство со статистикой встречается повсеместно, когда речь заходит о выявлении MVP – категории без конкретных категорий. Нас пичкают громкими заголовками с фамилиями великих игроков, напирая на историчность события, но этим лишь размывают и без того зыбкие критерии. Каждый вкладывает свое понятие в эти три емкие буквы M-V-P.

И НБА не исключение.

В первую очередь, Роуз был самым ценным игроком сезона именно для лиги. Статус домашнего героя, юный возраст (22 – самый юный MVP в истории), дающий все поводы узреть в нем новое лицо лиги, сговорчивость.

А главное – диаметральная противоположность человека, который должен был получить MVP в том году. Самый значимый трофей в карьере Роуз получил авансом – и в назидание ему.

«Хочешь в клуб по чемпионских интересам? Рассчитываешь на легкие титулы в промышленных масштабах? Что ж, выходит, ты не настолько ценный в качестве ярко выраженного лидера», – примерно таким посылом руководствовались журналисты-выборщики, когда оставили Леброна без награды.

Это был тот случай, когда «добро» выглядело харизматичнее, но не сильнее «зла».

В пользу присуждения MVP Леброну говорило все, кроме его репутации

Роуз был одним из самых ценных украшений и игроков сезон, но все-таки не самым ценным. Деррику начислили бонусных голосов за то, насколько хорошо чикагцы коллективно смотрелись в обороне. Команды атаковали против «Буллз» с самым низким процентом эффективности (46,3%), подопечные Тибодо пропускали меньше всех в лиге (100,3 очка в среднем за игру), шли на первой строчке оборонительного рейтинга.

Сами «Буллз», впрочем, забивали немногим больше (108,3 очка в среднем за игру, 11-я атака лиги), но тем выигрышнее на общем фоне выглядел Роуз с его слаломными проходами, чудесами на виражах и данками, после которых защитников еще долго мучали мигрени.

Иногда его энергозатратные кульбиты выглядели необязательными и издевательскими по отношению к соперникам и законам физики.

С каким усердием Роуз вкладывался в каждое свое движение! Он, несомненно, был самым ценным игроком своей команды.

Только это не делало его команду лучше. По крайней мере, лучше «Майами». У «Хит» был самый высокий показатель разницы в счете, как общий, так и в пересчете на 100 владений и даже по «Simple Rating System» (разница в счете с поправкой на календарь). Уже исходя из этого, Роуз не тянул на награду согласно известному шаблону «лучшего игрока лучшей команды». Он был самым ярким игроком самой побеждающей, но это не одно и то же.

Теория сама по себе довольно хлипкая. Взять хотя бы MVP Йокича в 2022-м. В бюллетенях за первое место серба проголосовало 65 человек, тогда как за лидерство его ближайшего конкурента Джоэла Эмбиида – всего 26. Тогда «Денвер» закончил регулярку на шестой строчке Запада с показателями 48-34, а «Филадельфия» была на четвертой строчке Востока с балансом 51-31. Даже с поправкой на силу конференций, «Наггетс» не выглядели командой-доминатором. Йокич, без сомнений, заслуживший тот трофей, не мог на это повлиять.

Взаимосвязь уровня отдельно взятого игрока, претендующего на звание MVP, и результатов его команды – сугубо умозрительная. «Хит» закончили регулярный чемпионат следом за выигравшими Восточную конференцию «Буллз» (62-20) с балансом 58-24 (все три очных встречи, правда, проиграли), но при этом Джеймс превзошел Роуза по всем индивидуальным показателям.

Любая продвинутая метрика – на стороне Леброна.

Он c +8,1 лидировал по показателю «Box Plus/Minus» (он оценивает, сколько очков игрок набирает за 100 владений по сравнению со средним игроком в пересчете на среднюю команду). Цифры Роуза впечатляли (+6,8), но все же не выглядели достаточно убедительно.

Еще одна забава баскетбольных гиков – VORP (Value Over Replacement), вклад игрока в результаты команды по сравнению со среднестатистическим игроком замены на той же позиции. Джеймс опять впереди всей лиги (7,8), Роуз занимает только третью строчку (6,7).

Берем «Win Shares» – классическая модель. В пересчете на 48 минут средний показатель по лиге составляет .100, у Леброна он вновь лучший в лиге (.244), а вот Роуз улетел аж на 10-е место (.208). Леброн лидирует и по общему числу Win Shares за сезон (15,6) и по отдельным WS в атаке (10,3), и всего этого добился, сыграв на два матча меньше в регулярке (79 против 81 у Роуза).

И ведь Леброн был еще и более ценным бомбардиром. Он набирал 26,7 очка за игру при эффективном проценте попаданий 54,1%, у Роуза – 25 очков при 48,5%. Роуз бросал чаще, а Леброн набирал больше при меньшем количестве бросков. Это ли не формулировка ценности для своей команды?

Однако все это было не важно. Далеко не каждый придает значение статистике и обсуждает их по ходу сезона. Да и разница не такая уж большая, по ходу сезона Роуз мог лидировать в некоторых из рейтингов, в которых к концу сезона спустился на второе, третье, восьмое место.

А вот что обсуждали, обсуждают и будут обсуждать, так это «что, если бы» – любимый формуляр не только в спорте.

В 2012-м в НБА эти обсуждения замыкались на том, что даже если бы Леброна не было в «Майами», команда все равно не выпала бы из четверки лучших команд Востока. Разница в классе между Роузом и вторым лучшим игроком «Буллз» (Карлос Бузер) была больше, чем разница между Леброном и вторым лучшим игроком «Хит» (Дуэйн Уэйд).

Но разве игрок не может быть MVP, если он играет рядом с сильными партнерами? Стеф Карри? Майкл Джордан? Подобный довод – обоюдоострый: насколько выдающимся игроком нужно быть, чтобы демонстрировать феноменальные цифры в компании звезд, претендующих на такое количество игрового времени, бросков и не лишенных личностных амбиций!

Нет, все гораздо проще.

• Роуз был признан MVP, потому что люди были ошеломлены его зрелой игрой в столь юном возрасте.

• Он играл за команду своего родного города, в то время как в Кливленде продолжали жечь майки с фамилией Джеймс.

• Леброн признавался MVP на протяжении двух лет подряд, и отдать ему третий трофей было бы крамолой.

• НБА отчаянно нуждалась в герое, который мог бы заменить его – или хотя бы на время затмить.

Этим избранным и стал Деррик Роуз, для которого тот миг краткосрочного триумфа, увы, так и остался самым значимым в его баскетбольной карьере.

В финале Востока в плейофф-2011 «Хит» и Леброн легко выбили «Чикаго» и Роуза. В 2012-м Роуз порвал кресты, пропустил два года и больше не претендовал на трон лучшего игрока НБА, а Леброн в эти два года взял две статуэтки MVP подряд – а с ними и два чемпионских кубка в «Майами».

Фото: East News /AP Photo/Jim Prisching, AP Photo/M. Spencer Green; Gettyimages.ru /Jonathan Daniel