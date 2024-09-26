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Артурас Карнишовас: «Будем стараться выиграть каждый матч»

Артурас Карнишовас заявил, что «Буллс» не собираются танковать в новом сезоне.

«Мы будем стараться выиграть каждый матч», – сказал вице-президент по баскетбольным операциям «Чикаго» в эфире «670 The Score».

Действия «Буллс» в межсезонье указывают на то, что команда намерена перестраиваться. Сначала «Буллс» обменяли Алекса Карузо в «Оклахому» на Джоша Гидди, затем отправили Демара Дерозана в «Сакраменто» по схеме «сайн-энд-трейд».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Sportskeeda
logoЧикаго
logoНБА
Артурас Карнишовас
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