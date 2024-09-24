Дарнелл Мэйберри: «Чикаго» в новом сезоне прибавит в скорости и сместит акцент с защиты «краски» на дугу»

Обозреватель Дарнелл Мэйберри рассказал, как изменится игра «Чикаго».

«Чикаго » в грядущем сезоне изменит стиль игры. Команда прибавит в скорости на чужой половине и сместит акцент с защиты «краски» на дугу.

«Буллс» позволяли соперникам совершать по 39,5 попытки из-за дуги в прошлом сезоне, это худший результат в лиге. Два года назад они завершили чемпионат с показателем 37,1 попытки, заняв 29-е место в лиге», – пишет Мэйберри.

«Буллс» в межсезонье расстались с защитниками Демаром Дерозаном и Алексом Карузо, состав при этом пополнил разыгрывающий Джош Гидди.