«Барселона» выкупит контракт Дилана Озетковски у «Уникахи»

Дилан Озетковски близок к переходу в «Барселону».

Как сообщает Encestando, « » приняла решение выкупить контракт центрового (27 лет, 206 см) у «Уникахи» за 750 тысяч евро.

Озетковски провел последние два сезона за «Уникаху» и сыграл ключевую роль в победе команды в Кубке Испании 2023 года, а также внес вклад в победу в сезоне Лиги чемпионов-23/24.

Его показатели в прошедшем сезоне составили 10,4 очка, 4,4 подбора, 1,0 передачи и 0,7 перехвата в среднем за матч.