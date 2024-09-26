Тревор Ариза: «Кобе Брайант всегда думал на два шага вперед»

Тревор Ариза рассказал об уроке от Кобе Брайанта.

«Когда играешь против него, можешь быть уверен, что он попытается уничтожить тебя в любую секунду. Так что все время приходится быть начеку. Всегда готовым. Думать на два шага вперед до того, как он сделал свой ход.

Пока идет действие, и ты наблюдаешь за тем, что происходит сейчас, нужно одновременно понимать, что будет дальше и через один ход. Это я почерпнул от него, он всегда думал вперед на два шага», – заключил Ариза .

Форвард провел два сезона в «Лейкерс» в качестве одноклубника Брайанта с 2007 по 2009 год и принял участие в завоевании чемпионского титула.