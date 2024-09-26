Тревор Ариза: «Кобе Брайант всегда думал на два шага вперед»
Тревор Ариза рассказал об уроке от Кобе Брайанта.
«Когда играешь против него, можешь быть уверен, что он попытается уничтожить тебя в любую секунду. Так что все время приходится быть начеку. Всегда готовым. Думать на два шага вперед до того, как он сделал свой ход.
Пока идет действие, и ты наблюдаешь за тем, что происходит сейчас, нужно одновременно понимать, что будет дальше и через один ход. Это я почерпнул от него, он всегда думал вперед на два шага», – заключил Ариза.
Форвард провел два сезона в «Лейкерс» в качестве одноклубника Брайанта с 2007 по 2009 год и принял участие в завоевании чемпионского титула.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, UNINTERRUPTED
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости