Владе Дивац: «Сопротивлялся обмену в «Шарлотт» в 1996-м, когда «Лейкерс» заполучили Кобе Брайанта»

Владе Дивац вспомнил об обмене из «Лейкерс» в «Шарлотт» в 1996 году.

В той сделке калифорнийцам удалось заполучить молодого Кобе Брайанта .

«Мэджик и некоторые другие игроки завершили карьеры, я был единственным из опытных ребят, кто остался. Приходили новобранцы, и «Лейкерс » сначала хотели обменять другого игрока на Кобе. Однако в «Шарлотт » настояли именно на мне.

«Лейкерс», конечно, хотели заполучить Кобе, в котором видели потенциального MVP, но они как раз провели чистку платежки, чтобы также забрать Шакила. Конечно, я был зол, я не хотел уходить, но если смотреть на все это сегодня, я бы тоже обменял себя на Кобе.

Когда мне сказали об обмене, я сопротивлялся. Просто сказал, что никуда не пойду. Они стали убеждать меня, что я должен это сделать, что это прописано в моем контракте, что если я не соглашусь, то больше не смогу играть в баскетбол. Тогда я ясно дал им понять, что выхожу на площадку из любви к баскетболу, и если получается так, что я больше не играю, то ладно, пусть так и будет», – вспоминает сербский экс-центровой.

Владе все же принял решение клуба и после осуществления сделки отыграл в «Шарлотт» два сезона. В 1999 году он подписал контракт с «Сакраменто» в качестве свободного агента.