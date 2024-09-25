  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Владе Дивац: «Сопротивлялся обмену в «Шарлотт» в 1996-м, когда «Лейкерс» заполучили Кобе Брайанта»
0

Владе Дивац: «Сопротивлялся обмену в «Шарлотт» в 1996-м, когда «Лейкерс» заполучили Кобе Брайанта»

Владе Дивац вспомнил об обмене из «Лейкерс» в «Шарлотт» в 1996 году.

В той сделке калифорнийцам удалось заполучить молодого Кобе Брайанта.

«Мэджик и некоторые другие игроки завершили карьеры, я был единственным из опытных ребят, кто остался. Приходили новобранцы, и «Лейкерс» сначала хотели обменять другого игрока на Кобе. Однако в «Шарлотт» настояли именно на мне.

«Лейкерс», конечно, хотели заполучить Кобе, в котором видели потенциального MVP, но они как раз провели чистку платежки, чтобы также забрать Шакила. Конечно, я был зол, я не хотел уходить, но если смотреть на все это сегодня, я бы тоже обменял себя на Кобе.

Когда мне сказали об обмене, я сопротивлялся. Просто сказал, что никуда не пойду. Они стали убеждать меня, что я должен это сделать, что это прописано в моем контракте, что если я не соглашусь, то больше не смогу играть в баскетбол. Тогда я ясно дал им понять, что выхожу на площадку из любви к баскетболу, и если получается так, что я больше не играю, то ладно, пусть так и будет», – вспоминает сербский экс-центровой.

Владе все же принял решение клуба и после осуществления сделки отыграл в «Шарлотт» два сезона. В 1999 году он подписал контракт с «Сакраменто» в качестве свободного агента.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Index
logoШарлотт
logoЛейкерс
logoКобе Брайант
logoНБА
logoВладе Дивац
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
50 самых важных людей в истории «Лейкерс»
7016 января 2023, 17:01
Уэстбрук набрал 30 очков во 2-й половине матча с «Хорнетс», повторив достижение Кобе
1029 января 2022, 04:21Видео
Мэджик, Новицки и Берд – в короткометражном фильме «Переулок НБА», посвященном 75-летию лиги
77 октября 2021, 16:19Видео
7 октября пройдет премьера фильма «Переулок НБА», посвященного 75-летию лиги
14 октября 2021, 20:40
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Редик планирует использовать в старте Расселла, Ривза, Леброна, Хатимуру и Дэвиса
6сегодня, 10:43
Джо Маззулла: «Мы хотим становиться чемпионами НБА в каждом сезоне»
2сегодня, 10:33
«Уорриорз» представили «классический» комплект формы на сезон-24/25
1сегодня, 10:06Фото
Патрик Беверли селился отдельно от «Хапоэля» во время выезда в Испанию. Одна из причин – желание записать подкаст
сегодня, 09:52
Джоэл Эмбиид и Масаи Уджири выступили в рамках 79-я сессии Генеральной Ассамблеи ООН
2сегодня, 09:29
Евгений Минченко: «Сейчас НБА не смотрю, это больше про шоу. Смотреть, как они сверху забивают?»
9сегодня, 09:06
Кендрик Перкинс: «Никс» могут добиться лучшего результата в НБА по итогам регулярки с Рэндлом на «пятерке»
4сегодня, 08:27
Евгений Минченко: «Есть разные легионеры, но все равно это люди, которые думают о себе»
сегодня, 07:57
Еврокубок. «Бешикташ» – «Будучность», иерусалимский «Хапоэль» встретится с «Валенсией» и другие матчи
сегодня, 07:53
Единая лига ВТБ. «Зенит» – «Автодор», ЦСКА примет «Уралмаш» и другие матчи
6 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Дерозан вспомнил о том, как Реджи Эванс и Джеймс Джонсон хотели подраться из-за подборов
7 минут назад
Джамал Мозли: «Паоло Банкеро готов сделать следующий шаг, если мы говорим о лидерской роли в команде»
59 минут назад
Брэд Стивенс о Хорфорде и Холидэе: «Никто в НБА не сможет превзойти «Селтикс» по влиянию, которое оказывают ветераны»
2сегодня, 11:02
Адриатическая лига. «Партизан» примет «Борац Чачак», «Задар» – «Игокеа»
сегодня, 09:57
«Виртус» проявляет интерес к Джордану Беллу
сегодня, 08:42
«Хьюстон» показал новый тренировочный комплекс
сегодня, 08:16Видео
Александр Захаров о матче против «Пари НН»: «Хочется показать, что у «Пармы» достойная и дружная команда»
сегодня, 07:44
Дени Авдия: «Стараюсь подбодрить Израиль игрой в баскетбол и усилиями за пределами площадки»
3сегодня, 07:20Фото
Миленко Богичевич: «Зенит» является фаворитом, но у «Автодора» хорошие шансы»
сегодня, 06:39
Сергей Козин: «Парма» играет в специфический баскетбол с множеством смен в защите»
сегодня, 06:15