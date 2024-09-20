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  • Джим Джексон о Кобе Брайанте: «У него была особенная аура, какая-то таинственность. То, чего нет ни у кого другого»
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Джим Джексон о Кобе Брайанте: «У него была особенная аура, какая-то таинственность. То, чего нет ни у кого другого»

Джим Джексон рассказал, что выделяло Кобе Брайанта на фоне других звезд НБА.

«Кобе отличался, был не таким, как все. Мне посчастливилось познакомиться с Кобе, когда он только пришел в лигу. Ему было 18 лет, он был новичком, еще до того, как провел хотя бы один матч. Есть немало выдающихся и великих игроков, но есть определенные ребята, в которых есть какая-то аура, какая-то таинственность, то, чего нет ни у кого другого. И все это можно сказать про Кобе.

У меня была возможность не только играть с ним, но и проводить время за пределами площадки, пережить вместе с ним какие-то личные, интимные моменты», – рассказал бывший игрок НБА.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Come And Talk 2 Me
logoЛейкерс
logoКобе Брайант
logoНБА
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