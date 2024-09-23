Ответственный за коронавирусные ограничения в Нью-Йорке советник мэра хвастался тем, что «помешал Кайри Ирвингу играть в баскетбол». Выяснилось, что он нарушал собственные запреты

Доктора Джея Варму вывели на чистую воду .

Консервативный подкастер Стивен Краудер выпустил серию снятых на скрытую камеру видео, в которых ответственный за коронавирусные ограничения в Нью-Йорке советник мэра хвастался тем, что «запретил Кайри Ирвингу играть в баскетбол».

«Был такой баскетболист по имени Кайри Ирвинг. Он отказался делать прививку. Но он играл за команду из Бруклина , так что из-за принятого мной предписания о вакцинации ему не разрешили играть. Это стало огромной проблемой национального масштаба», – произнес Джей Варма в видео.

На видео от Краудера Варма также рассказывает о том, что, нарушая собственные предписания, посещал секс-вечеринки и употреблял наркотики.

Представлявший «Нетс» Кайри Ирвинг в период с октября 2021 по март 2022 года из-за придуманных Вармой ограничений не мог играть в домашних матчах и в итоге пропустил 35 игр в «Барклайс центре». Звездный разыгрывающий отказывался сделать прививку от COVID-19 .

Ситуацию с Ирвингом считают одной из главных причин раскола звездного «Бруклина», за который также выступали Джеймс Харден и Кевин Дюрэнт.