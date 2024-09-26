Сэм Прести о новом сезоне «Оклахомы»: «От нашей команды многого ожидают, но мы понимаем, как трудно добиться успеха»
«Оклахома» считается одним из фаворитов Западной конференции.
«Люди со стороны ожидают, что мы добьемся многого в этом сезоне. Мы полагаем, что это может произойти, но знаем, как тяжело добиться успеха в этой лиге. Мы не думаем, что начинаем сезон с каким-то серьезным преимуществом.
Нам потребуется время с этой группой игроков, мы не пытаемся просто всунуть новичков (Айзейя Хартенштайн, Алекс Карузо) в текущие схемы и считать, что они идеально совместятся с определенными баскетболистами. Нам нужно будет пройти адаптационный период, в ранней стадии связи будут несколько нарушены, но мы разберемся с этим на начальном этапе», – заключил генеральный менеджер «Тандер».
«Оклахома» завершила предыдущий розыгрыш регулярного чемпионата на первом месте на Западе, одержав 57 побед.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Oklahoman
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