Сэм Прести о новом сезоне «Оклахомы»: «От нашей команды многого ожидают, но мы понимаем, как трудно добиться успеха»

«Оклахома» считается одним из фаворитов Западной конференции.

«Люди со стороны ожидают, что мы добьемся многого в этом сезоне. Мы полагаем, что это может произойти, но знаем, как тяжело добиться успеха в этой лиге. Мы не думаем, что начинаем сезон с каким-то серьезным преимуществом.

Нам потребуется время с этой группой игроков, мы не пытаемся просто всунуть новичков (Айзейя Хартенштайн , Алекс Карузо ) в текущие схемы и считать, что они идеально совместятся с определенными баскетболистами. Нам нужно будет пройти адаптационный период, в ранней стадии связи будут несколько нарушены, но мы разберемся с этим на начальном этапе», – заключил генеральный менеджер «Тандер».

«Оклахома» завершила предыдущий розыгрыш регулярного чемпионата на первом месте на Западе, одержав 57 побед.