Сэм Прести: «Хотим, чтобы Алекс Карузо оставался в «Тандер» очень долго»
«Тандер» планирует продлить контракт с Алексом Карузо на длительный срок.
«Мы не можем вести этот разговор раньше декабря. Когда сможем, обсудим этот вопрос. У нас достаточно оснований, чтобы хотеть, чтобы он оставался здесь очень долго», – сказал генеральный менеджер «Оклахомы».
«Тандер» приобрел Карузо в обмен на Джоша Гидди у «Буллс». В контракте защитника остался один сезон, за который он заработает 9,9 млн долларов.
Карузо получит право на четырехлетнее продление на сумму около 80 миллионов долларов ровно через шесть месяцев после обмена, 21 декабря.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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