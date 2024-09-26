Кейтлин Кларк набрала 25 очков, 6 подборов и 9 передач, установив рекорд плей-офф для новичков женской НБА

Кейтлин Кларк выбыла из розыгрыша плей-офф.

Во втором проигранном матче против «Коннектикута» (81:87) защитник «Индианы » набрала 25 очков, 6 подборов и 9 передач, реализовав 10 из 23 бросков с игры и 3 из 12 из-за дуги.

Кларк стала первым новичком, достигнувшим планки в 25 очков, 5 подборов и 5 передач в матче плей-офф женской НБА.

В первом сезоне Кларк оформила первый в истории лиги трипл-дабл от новичка и дважды добилась этого статистического достижения, установила рекорд по количеству результативных передач в одном матче (19), рекорд количеству передач за сезон (337), рекорд среди новичков по результативности (769) и количеству трехочковых за сезон (122).