Джо Инглс проведет 12-й сезон в НБА в «Миннесоте»
«Тимбервулвз» сохранят Джо Инглса.
37-летний ветеран (203 см) проведет 12-й сезон в НБА в «Миннесоте». Это будет его второй год в команде. В прошлом розыгрыше чемпионата в активе форварда 0,8 очка, 0,6 подбора и 1,2 передачи за 6 минут в среднем в 19 матчах.
Инглс заработает 3,6 миллиона долларов за следующий сезон.
Какой вы видите карьеру Егора Демина в НБА?4997 голосов
Вылетит из лиги через три года
Закрепится в лиге в слабой команде
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
Вырастет в звезду
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости