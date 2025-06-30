Джо Инглс проведет 12-й сезон в НБА в «Миннесоте»

«Тимбервулвз» сохранят Джо Инглса.

37-летний ветеран (203 см) проведет 12-й сезон в НБА в «Миннесоте». Это будет его второй год в команде. В прошлом розыгрыше чемпионата в активе форварда 0,8 очка, 0,6 подбора и 1,2 передачи за 6 минут в среднем в 19 матчах.

Инглс заработает 3,6 миллиона долларов за следующий сезон.