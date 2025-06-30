Центровой Дэйрон Шарп подпишет контракт с «Бруклином» на 2 года и 12 миллионов долларов
Дэйрон Шарп продолжит играть за «Нетс».
23-летний центровой (206 см) провел 4 года в команде. В прошлом сезоне Шарп набирал 7,9 очка, 6,6 подбора и 1,8 передачи за 18,2 минуты в среднем в 50 матчах.
Шарп продолжит сотрудничество с клубом. Стороны подпишут 2-летний контракт на 12 миллионов долларов.
Ранее «Бруклин» не сделал игроку квалификационное предложение, позволив ему выйти на рынок в качестве неограниченно свободного агента.
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Вылетит из лиги через три года
Закрепится в лиге в слабой команде
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
Вырастет в звезду
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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