Центровой Дэйрон Шарп подпишет контракт с «Бруклином» на 2 года и 12 миллионов долларов

Дэйрон Шарп продолжит играть за «Нетс».

23-летний центровой (206 см) провел 4 года в команде. В прошлом сезоне Шарп набирал 7,9 очка, 6,6 подбора и 1,8 передачи за 18,2 минуты в среднем в 50 матчах.

Шарп продолжит сотрудничество с клубом. Стороны подпишут 2-летний контракт на 12 миллионов долларов.

Ранее «Бруклин» не сделал игроку квалификационное предложение, позволив ему выйти на рынок в качестве неограниченно свободного агента.