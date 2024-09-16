Ройс Уайт о попытке покушения на Трампа: «Не сдаемся»
Ройс Уайт отреагировал на попытку покушения на Дональда Трампа.
В воскресенье агенты Секретной службы открыли стрельбу по неизвестному человеку с автоматом АК-47, замеченному в кустах на поле для гольфа Trump International в городе Уэст-Палм-Бич. Кандидат в президенты США находился в этот момент в гольф-клубе.
ФБР сообщило, что ведет расследование инцидента, который был квалифицирован как покушение на убийство 45-го президента США.
Бывший игрок НБА выложил известную фотографию Трампа с подписью «Не сдаемся».
Новая попытка покушения произошла спустя два месяца после стрельбы 13 июля на предвыборном митинге Трампа в Пенсильвании. Политик тогда получил ранение уха.
33-летний Уайт будет представлять республиканцев на выборах в сенат от Миннесоты.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Ройса Уайта
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