«Нью-Йорк» интересуется Ником Ричардсом

«Никс» рассматривают варианты усиления передней линии.

Как сообщает обозреватель The Athletic Джеймс Эдвардс, «Нью-Йорк » проявляет интерес к центровому «Шарлотт » Нику Ричардсу .

Нью-йоркский клуб ищет замену травмированному Митчеллу Робинсону, который пропустит начала нового сезона.

Ричардс в прошлом регулярном чемпионате провел 67 матчей, набирая 9,7 очка и 8,1 подбора в среднем за игру.