«Нью-Йорк» интересуется Ником Ричардсом
«Никс» рассматривают варианты усиления передней линии.
Как сообщает обозреватель The Athletic Джеймс Эдвардс, «Нью-Йорк» проявляет интерес к центровому «Шарлотт» Нику Ричардсу.
Нью-йоркский клуб ищет замену травмированному Митчеллу Робинсону, который пропустит начала нового сезона.
Ричардс в прошлом регулярном чемпионате провел 67 матчей, набирая 9,7 очка и 8,1 подбора в среднем за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Athletic
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