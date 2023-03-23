«Хорнетс» и Ник Ричардс договорились о продлении контракта – 15 млн за три года

Теги возможные переходы Шарлотт НБА Ник Ричардс Баскетбол

Центровой «Шарлотт» Ник Ричардс (25 лет, 213 см) договорился о продлении контракта с клубом на несколько лет.

«Хорнетс» не раскрывают условия сделки, но по словам агентов Ричардса Джавона Филлипса и Джареда Мучи из Excel Basketball, соглашение рассчитано на три года и 15 миллионов долларов.

Если бы Ричардс не продлил контракт до 30 июня, то летом стал бы ограниченно свободным агентом. В нынешнем сезоне центровой набирает 7,9 очка, 6,1 подбора и 1,1 блок-шота в среднем за матч.

В последних пяти матчах показатели Ричардса – 9,4 очка, 9,4 подбора и 2,4 блок-шота.

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1 комментарий

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ggg hhh
нойс контракт, ротация центров уже видна на будущее
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