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  • Бобан Марьянович: «Перед подписанием контракта с «Фенербахче» поговорил с Марко Гудуричем и Богданом Богдановичем»
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Бобан Марьянович: «Перед подписанием контракта с «Фенербахче» поговорил с Марко Гудуричем и Богданом Богдановичем»

Бобан Марьянович рассказал о процессе подписания контракта с «Фенербахче».

«Сначала я поговорил со своим агентом. Он всегда первый, с кем я разговариваю. Затем поговорил с Марко Гудуричем и Богданом Богдановичем. Теперь я здесь, я очень счастлив и воодушевлен», – признался сербский центровой.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Фенербахче»
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