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Дженн Тран об отношениях с Максом Струсом: «Это пока останется между мной и Максом»

Дженн Тран не стала отвечать на вопрос о своих отношениях с Максом Струсом.

Репортер Зури Холл: «Ты сказала, что запала на Макса Струса, он подписался на тебя. Что нового? Есть ли какие-то новости? Вы переписываетесь, что будет дальше?»

Дженн Тран: «Это пока останется между мной и Максом. Пусть будет, что будет».

Ранее американская телезвезда предложила форварду «Кливленда» пойти на свидание.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Access Hollywood
светская хроника
logoКливленд
logoНБА
logoМакс Струс
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