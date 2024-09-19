Дженн Тран об отношениях с Максом Струсом: «Это пока останется между мной и Максом»
Дженн Тран не стала отвечать на вопрос о своих отношениях с Максом Струсом.
Репортер Зури Холл: «Ты сказала, что запала на Макса Струса, он подписался на тебя. Что нового? Есть ли какие-то новости? Вы переписываетесь, что будет дальше?»
Дженн Тран: «Это пока останется между мной и Максом. Пусть будет, что будет».
Ранее американская телезвезда предложила форварду «Кливленда» пойти на свидание.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Access Hollywood
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