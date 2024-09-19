Дженн Тран об отношениях с Максом Струсом: «Это пока останется между мной и Максом»

Дженн Тран не стала отвечать на вопрос о своих отношениях с Максом Струсом.

Репортер Зури Холл: «Ты сказала, что запала на Макса Струса , он подписался на тебя. Что нового? Есть ли какие-то новости? Вы переписываетесь, что будет дальше?»

Дженн Тран: «Это пока останется между мной и Максом. Пусть будет, что будет».

Ранее американская телезвезда предложила форварду «Кливленда » пойти на свидание.