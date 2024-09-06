Андре Миллер об обмене на Аллена Айверсона: «На месте генерального менеджера в тот момент я сделал бы то же самое»

Андре Миллер рассказал о переходе в «Денвер» в 2003 году

«Первые пару лет в «Кливленде » были неплохими для меня как для молодого игрока. Но когда они сказали, что собираются слить сезон, чтобы выбрать на драфте Леброна, я не мог молчать и попросил обмен.

Позже оказался на рынке, и моим первым настоящим выбором в качестве свободного агента были варианты с «Денвером » и «Ютой»... Я видел, как Кармело Энтони играл в университете. Первогодка привел команду к чемпионству. Мне хотелось поиграть вместе с этим чуваком», – вспомнил Миллер .

В 2006-м «Наггетс» обменяли разыгрывающего в «Сиксерс» на Аллена Айверсона.

«Аллен, наверное, самый страстный из тех, кто выходил на площадки НБА , он всегда был готов сражаться, не хотел проигрывать. Слушайте, на месте генерального менеджера в тот момент я сделал бы, наверное, то же самое, обменял бы себя на него», – сказал 48-летний экс-баскетболист.