Андре Миллер об обмене на Аллена Айверсона: «На месте генерального менеджера в тот момент я сделал бы то же самое»
«Первые пару лет в «Кливленде» были неплохими для меня как для молодого игрока. Но когда они сказали, что собираются слить сезон, чтобы выбрать на драфте Леброна, я не мог молчать и попросил обмен.
Позже оказался на рынке, и моим первым настоящим выбором в качестве свободного агента были варианты с «Денвером» и «Ютой»... Я видел, как Кармело Энтони играл в университете. Первогодка привел команду к чемпионству. Мне хотелось поиграть вместе с этим чуваком», – вспомнил Миллер.
В 2006-м «Наггетс» обменяли разыгрывающего в «Сиксерс» на Аллена Айверсона.
«Аллен, наверное, самый страстный из тех, кто выходил на площадки НБА, он всегда был готов сражаться, не хотел проигрывать. Слушайте, на месте генерального менеджера в тот момент я сделал бы, наверное, то же самое, обменял бы себя на него», – сказал 48-летний экс-баскетболист.
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