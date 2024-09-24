Тако Фалл присоединится к «Нью-Зиланд» во время тура команды по США

Тако Фалл подпишет краткосрочный контракт с «Нью-Зиланд».

Представитель австралийской NBL усилится центровым (28 лет, 226 см) на время октябрьского тура по США, когда команда проведет матчи против трех команд НБА .

Последней командой Фалла была пуэрториканская «Пиратас де Кебрадильяс». Перед этим экс-игрок «Бостона» выступал в китайской лиге CBA за два разных клуба в течение двух сезонов.

«Брэйкерс» в октябре сыграют против «Юты», «Филадельфии» и «Оклахомы».