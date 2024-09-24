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Тако Фалл присоединится к «Нью-Зиланд» во время тура команды по США

Тако Фалл подпишет краткосрочный контракт с «Нью-Зиланд».

Представитель австралийской NBL усилится центровым (28 лет, 226 см) на время октябрьского тура по США, когда команда проведет матчи против трех команд НБА.

Последней командой Фалла была пуэрториканская «Пиратас де Кебрадильяс». Перед этим экс-игрок «Бостона» выступал в китайской лиге CBA за два разных клуба в течение двух сезонов.

«Брэйкерс» в октябре сыграют против «Юты», «Филадельфии» и «Оклахомы».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
переходы
logoНБА
чемпионат Австралии
Нью-Зиланд
logoТако Фалл
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