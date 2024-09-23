Жига Данеу без осложнений перенес опасное падение в матче с «Железником»

Жига Данеу избежал тяжелой травмы в матче Адриатической лиги.

22-летний словенский форвард наткнулся на своего одноклубника в прыжке в борьбе за мяч под своей корзиной и рухнул на паркет, ударившись головой. Баскетболиста унесли на носилках и увезли в госпиталь.

«Цедевита Олимпия» сообщила, что по результатам ночного наблюдения и обследования баскетболист избежал серьезной травмы. Данеу вернулся в отель к команде.

Жига – внук чемпиона мира и серебряного медалиста Олимпиады-1968 в составе сборной Югославии Иво Данеу.