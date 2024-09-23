Шейн Ларкин в адрес Хуана Тоскано-Андерсона: «Сначала нужно поиграть в Евролиге. Если бы кто-то захотел его подписать»

Шейн Ларкин критически отозвался о Хуане Тоскано-Андерсоне.

Баскетболист G-лиги называл ее вторым сильнейшим турниром на планете после НБА и снисходительно высказывался о Евролиге и чемпионате Испании во время финала Межконтинентального кубка.

«Это неуважительное замечание, сначала надо получить свой собственный опыт.

Тому, кто не играл на этом уровне, не приезжал в Евролигу, в эту атмосферу, говорить так очень неуважительно.

Если бы, конечно, кто-то захотел его подписать», – добавил защитник «Анадолу Эфеса ».