Шейн Ларкин в адрес Хуана Тоскано-Андерсона: «Сначала нужно поиграть в Евролиге. Если бы кто-то захотел его подписать»
Шейн Ларкин критически отозвался о Хуане Тоскано-Андерсоне.
Баскетболист G-лиги называл ее вторым сильнейшим турниром на планете после НБА и снисходительно высказывался о Евролиге и чемпионате Испании во время финала Межконтинентального кубка.
«Это неуважительное замечание, сначала надо получить свой собственный опыт.
Тому, кто не играл на этом уровне, не приезжал в Евролигу, в эту атмосферу, говорить так очень неуважительно.
Если бы, конечно, кто-то захотел его подписать», – добавил защитник «Анадолу Эфеса».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: BasketNews
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