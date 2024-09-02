Американский форвард Джейдин Паркер присоединился к АЕКу
АЕК подписал Джейдина Паркера
22-летний американский форвард провел 4 сезона в NCAA, где набирал 6,9 очка, 5 подборов и 1,6 блока в среднем.
В греческом клубе Паркер начнет профессиональную карьеру и поучаствует в Лиге чемпионов помимо национального чемпионата.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети АЕКа
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