Американский форвард Джейдин Паркер присоединился к АЕКу

АЕК подписал Джейдина Паркера

22-летний американский форвард провел 4 сезона в NCAA, где набирал 6,9 очка, 5 подборов и 1,6 блока в среднем.

В греческом клубе Паркер начнет профессиональную карьеру и поучаствует в Лиге чемпионов помимо национального чемпионата.