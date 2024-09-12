Усман Гаруба может вернуться в строй раньше, чем ожидалось

Усман Гаруба может сыграть в Суперкубке Испании.

Ожидается, что центровой «Реала » оправится от травмы гораздо раньше, чем предполагал первоначальный диагноз. 9 сентября сообщалось, что Гаруба пропустит от 6 до 8 недель из-за стрессового перелома левой стопы.

По словам журналиста Карлоса Санчеса Бласа, состояние испанского центрового улучшается настолько, что главный тренер «Реала» Чус Матео может рассчитывать на него в предстоящем Суперкубке, который состоится 21-22 сентября.

Если Гаруба сыграет в полуфинале Суперкубка против «Барселоны», то он вернется всего через 12 дней после объявления о его травме, то есть, на 4-6 недель раньше, чем ожидалось.