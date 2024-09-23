Дерек Лайвли выложил фотографию на фоне чемпионского баннера «Мэверикс»
Дерек Лайвли намекнул на цель «Далласа» в новом сезоне.
Центровой «Мэверикс» выложил собственную фотографию из тренировочного зала техасцев на фоне чемпионского баннера в честь победы в 2011 году.
Соцсети Дерека Лайвли
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости