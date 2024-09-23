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Дерек Лайвли выложил фотографию на фоне чемпионского баннера «Мэверикс»

Дерек Лайвли намекнул на цель «Далласа» в новом сезоне.

Центровой «Мэверикс» выложил собственную фотографию из тренировочного зала техасцев на фоне чемпионского баннера в честь победы в 2011 году.

Соцсети Дерека Лайвли

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
logoДаллас
logoНБА
Баскетбол - фото
logoДерек Лайвли
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