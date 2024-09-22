Остин Ривз: «Сезон-16/17 – лучший в карьере Леброна Джеймса. Тогда я наконец перестал его ненавидеть»

Остин Ривз рассказал, когда он перестал «ненавидеть» Леброна Джеймса.

«Я задавал Леброну много вопросов. Честно говоря, больше, чем он, вероятно, хотел бы, чтобы я задавал. Но когда ты играешь с величайшим игроком всех времен, нельзя не попытаться перенять его опыт.

Я спрашивал, какой сезон он считает лучшим в карьере, не в плане чемпионства, а в плане пика атлетичности, мастерства и знаний. Лично я считаю, что его лучшим сезоном был сезон, когда они проиграли Кевину Дюрэнту и Стефу Карри в финале. В том сезоне я наконец перестал его ненавидеть», – признался защитник «Лейкерс ».