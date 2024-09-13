Куинси Оливари: «Остин Ривз очень-очень хорош в баскетболе»

Куинси Оливари рассказал о впечатлениях от тренировок с «Лейкерс».

23-летний защитник присоединился к команде, подписав негарантированный контракт.

«В мой первый день мы играли 5 на 5, и Остин Ривз очень-очень хорош в баскетболе. На площадке все выглядит по-другому: его игровой интеллект, умение заманить тебя в определенные ситуации, пасы, пик-н-ролл. Я был по-настоящему поражен, очень хотел поучиться у него. Все выглядели хорошо, но именно Остин Ривз выделялся», – признался Оливари.