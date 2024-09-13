Куинси Оливари: «Остин Ривз очень-очень хорош в баскетболе»
Куинси Оливари рассказал о впечатлениях от тренировок с «Лейкерс».
23-летний защитник присоединился к команде, подписав негарантированный контракт.
«В мой первый день мы играли 5 на 5, и Остин Ривз очень-очень хорош в баскетболе. На площадке все выглядит по-другому: его игровой интеллект, умение заманить тебя в определенные ситуации, пасы, пик-н-ролл. Я был по-настоящему поражен, очень хотел поучиться у него. Все выглядели хорошо, но именно Остин Ривз выделялся», – признался Оливари.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Lakers Nation
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости