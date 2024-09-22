Андрей Ведищев: «Енисей» уверенно нападает практически всей пятеркой, опасность исходит от каждого»
Андрей Ведищев рассказал об ожиданиях от первого матча сезона.
«Я рад, что мы начинаем сезон дома. Соперник у нас достойный, серьёзный – участник плей-офф прошлого сезона, пусть уже и немного с другим составом.
Мы видели предсезонные игры «Енисея». Они уверенно нападают практически всей пятеркой, опасность исходит от каждого. При этом мы понимаем, что в официальных матчах всё может поменяться.
Думаю, у нас хорошая готовность. Состав интересный и глубокий, мы потихоньку сыгрываемся. От матча к матчу будем набирать всё более оптимальную форму. Но к сезону мы готовы уже сейчас», – заявил новый главный тренер «Локомотива-Кубань».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Локомотива-Кубань»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости