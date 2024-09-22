Андрей Ведищев: «Енисей» уверенно нападает практически всей пятеркой, опасность исходит от каждого»

Андрей Ведищев рассказал об ожиданиях от первого матча сезона.

«Я рад, что мы начинаем сезон дома. Соперник у нас достойный, серьёзный – участник плей-офф прошлого сезона, пусть уже и немного с другим составом.

Мы видели предсезонные игры «Енисея ». Они уверенно нападают практически всей пятеркой, опасность исходит от каждого. При этом мы понимаем, что в официальных матчах всё может поменяться.

Думаю, у нас хорошая готовность. Состав интересный и глубокий, мы потихоньку сыгрываемся. От матча к матчу будем набирать всё более оптимальную форму. Но к сезону мы готовы уже сейчас», – заявил новый главный тренер «Локомотива-Кубань».