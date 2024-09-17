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Семен Антонов: «В новом сезоне Единой лиги четыре явных фаворита, но нет аутсайдера»

Семен Антонов считает, что ЦСКА будет сложно защитить титул чемпиона Лиги ВТБ.

— Нынешний чемпионский титул ЦСКА будет отстаивать труднее, чем в те годы, когда армейцы регулярно становились чемпионами?

— Думаю, что это будет намного сложнее. Потому что за последние три года у нас в Единой лиге ВТБ было три разных чемпиона. Чемпионат сейчас выровнялся. Есть явные фавориты — команды из первой четверки. Но сегодня нет явных аутсайдеров, каждый может обыграть каждого. Тем более с новым форматом, при котором чемпионат пройдет в четыре круга. Думаю, что здесь ожидается много сюрпризов.

Сейчас много хороших команд. Оглядываясь на прошлый сезон, можно сказать, что «Енисей» и «Парма» очень хорошо себя проявили. Уверен, что «Нижний» и МБА после предыдущего сезона сделают правильные выводы и постараются доказать, что это была просто какая‑то неудача. У «Уралмаша» тоже, думаю, будут амбиции и задачи.

Уверен, что всех любителей баскетбола ждет очень интересный сезон. Но нам будет еще труднее. Потому что одно дело, когда ты выходишь в статусе чемпиона и все хотят тебя обыграть, и другое — когда выходишь в качестве претендента и хочешь победить чемпиона. В общем, абсолютно другие эмоции.

Поэтому главное, чтобы игроки у нас были здоровы на всей марафонской дистанции. Понятно, что где‑то будут перепады, взлеты и падения, но нужно стараться быть максимально стабильными на протяжении этих восьми‑девяти месяцев, — сказал форвард ЦСКА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
logoСемен Антонов
logoЕдиная лига ВТБ
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