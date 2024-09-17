Семен Антонов: «Футбольному ЦСКА не хватает стабильности в игре»

Семен Антонов заявил, что футбольным одноклубникам не хватает стабильности.

— Как вам ЦСКА в новом сезоне?

— Пока не хватает стабильности в игре. Нас преследуют неудачи, когда на последних минутах теряем очки. Но верим в команду, верим в парней. По возможности будем приходить и поддерживать. В среду они как раз в Кубке с «Краснодаром» играют.

— Что удивило на старте чемпионата РПЛ?

— Удивил парень из «Зенита» Глушенков. Очень хорошая у него статистика. И голов много, и передачи отдает. Потом он сломал руку, причем так обидно: мяч отскочил.

В целом интересный чемпионат, видно, что идет борьба, — сказал форвард ЦСКА .