Лу Уильямс: «Рэпторс» не стали предлагать мне продление контракта в 2015-м из-за моего образа жизни и песни Дрейка»

Лу Уильямс привел свою версию ухода из «Рэпторс» в 2015 году.

По итогам сезона-14/15 защитник набирал 15,5 очка и 2,1 передачи в среднем за игру и был признан лучшим запасным НБА . Канадский клуб все равно не стал предлагать ему продление контракта.

«Ходили слухи, что «Торонто » не стал продлевать со мной контракт из-за моего образа жизни. Они считали, что я плохо влиял на коллектив, а моя энергетика не подходила тому, что они выстраивали. Вы когда-нибудь слышали об этом?» – рассказал Уильямс во время записи подкаста.

По словам экс-игрока НБА, посвященная Уильямсу композиция известного певца и поклонника «Рэпторс» Дрейка «6 man» также сыграла роль в принятом клубом решении.

«Тысяча процентов», – заявил Лу.