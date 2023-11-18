Дрейк: «Пэйтон Притчард похож на криптомошенника»

Теги Бостон Торонто НБА Дрейк Пэйтон Притчард Баскетбол

Известный канадский рэпер и ярый болельщик «Торонто» Дрейк в пятницу посетил матч внутрисезонного турнира НБА между «Рэпторс» и «Селтикс» (105:108).

Во время встречи рэпер присоединился к комментаторам, чтобы поделиться своими впечатлениями.

«Эй, парни, у меня такое чувство, что я сейчас в какой-то ускоренной перемотке. Во-первых, это не Ник Нерс, меня здесь давно не было. Я не понимаю, где мы находимся, площадка абсолютно другого цвета. Пэйтон Притчард похож на криптомошенника. Это какое-то безумие», – сказал Дрейк.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
xQcoW
Дрейк похож на таджика
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
бернер тайлера 9ер9ена
на виталика намекает
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zhuk1996
Ответ бернер тайлера 9ер9ена
на виталика намекает
реально! спасибо, я так сразу и не выкупил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий