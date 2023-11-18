Известный канадский рэпер и ярый болельщик « » Дрейк в пятницу посетил матч внутрисезонного турнира между «Рэпторс» и «Селтикс» (105:108).

Во время встречи рэпер присоединился к комментаторам, чтобы поделиться своими впечатлениями.

«Эй, парни, у меня такое чувство, что я сейчас в какой-то ускоренной перемотке. Во-первых, это не Ник Нерс, меня здесь давно не было. Я не понимаю, где мы находимся, площадка абсолютно другого цвета. похож на криптомошенника. Это какое-то безумие», – сказал Дрейк.