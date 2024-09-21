  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

Коллекционная карточка Кейтлин Кларк с автографом продана за 84 тысячи долларов

Коллекционная карточка Кейтлин Кларк с автографом продана за крупную сумму.

Карточка с драфта WNBA ушла на аукционе за 84 000 долларов. Изначально она продавалась в течение ограниченного времени после драфта женской лиги в апреле.

Это второй результат по сумме для женских спортивных карточек. В 2022 году экземпляр с теннисисткой Сереной Уильямс продали за 266 400 долларов.

Кларк была выбрана под 1-м номером «Индианой» и в первом же сезоне помогла команде вернуться в плей-офф после многолетней паузы.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Athletic
светская хроника
logoженская НБА
Индиана жен
logoКейтлин Кларк
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Энджел Риз попала на обложку октябрьского выпуска Sports Illustrated
118 сентября, 18:41Фото
Кейтлин Кларк установила рекорд WNBA по количеству очков, набранных новичком
215 сентября, 20:48
«Рождена, чтобы отдавать передачи». Крис Пол поздравил Кейтлин Кларк с рекордом женской НБА
615 сентября, 06:24Фото
Кейтлин Кларк обновила рекорд женской НБА по количеству передач за сезон
314 сентября, 07:48
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Шакил О’Нил о стилях Пэта Райли и Фила Джексона: «В долгосрочной перспективе с более юмористичным подходом можно добиться большего»
5 минут назад
Лу Уильямс: «Рэпторс» не стали предлагать мне продление контракта в 2015-м из-за моего образа жизни и песни Дрейка»
27 минут назад
Самый дешевый билет на первую игру Кейтлин Кларк в плей-офф стоит 133 доллара. Билеты на все матчи финала-2023 можно было купить за 131 доллар
4сегодня, 07:49
«Мемфис» в честь 30-летия клуба проведет часть матчей нового сезона в майках «Ванкувера»
5сегодня, 06:41Фото
Найт, Платунов и Лабери не помогут УНИКСу в первом матче сезона с ЦСКА
сегодня, 06:11
Саудовские инвесторы хотят приобрести долю в Евролиге
сегодня, 05:53
Бен Симмонс полностью восстановился после операции и начнет тренировочный лагерь без ограничений
6сегодня, 05:37
Единая лига ВТБ. В первый игровой день нового сезона ЦСКА примет УНИКС, «Зенит» встретится с МБА-МАИ
2сегодня, 05:10
«Рокетс» и Эй Джей Гриффин согласовали выкуп контракта. 21-летний игрок решил приостановить карьеру
4сегодня, 04:15
Адриатическая лига. «Задар» обыграл в гостях «Цибону» в первом матче нового сезона
2вчера, 21:00
Ко всем новостям
Последние новости
В Сети завирусился забавный ролик с Каваем Ленардом
1сегодня, 07:35Видео
Юссуфа Фалль восстановился после травмы и поможет «Барселоне» в матче Суперкубка с «Реалом»
сегодня, 07:26
«Спорт заряжает». Губернатор Красноярского края сыграл в баскетбол
1сегодня, 07:04Видео
Сергей Торопов о матче с ЦСКА: «Любую команду можно победить даже неполным составом»
сегодня, 06:20
Усман Гаруба успел восстановиться к старту Суперкубка Испании
сегодня, 06:04
Велимир Перасович о матче с ЦСКА: «Для меня всегда важно хорошо начать чемпионат, но еще важнее то, как мы его закончим»
сегодня, 04:59
Денис Захаров о новом формате Лиги ВТБ: «Важно избегать травм. Это будет одним из главных факторов успеха»
сегодня, 04:43
«Атланта» подписала Кевона Харриса и Джоуи Хаузера
сегодня, 04:27
Стивен Эй Смит: «Джоэл Эмбиид заслуживает каждого пенни в своем контракте»
5вчера, 20:47
Василий Карасев о матче против «Зенита»: «Хорошая проверка готовности к сезону»
вчера, 20:33