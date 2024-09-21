Коллекционная карточка Кейтлин Кларк с автографом продана за 84 тысячи долларов
Коллекционная карточка Кейтлин Кларк с автографом продана за крупную сумму.
Карточка с драфта WNBA ушла на аукционе за 84 000 долларов. Изначально она продавалась в течение ограниченного времени после драфта женской лиги в апреле.
Это второй результат по сумме для женских спортивных карточек. В 2022 году экземпляр с теннисисткой Сереной Уильямс продали за 266 400 долларов.
Кларк была выбрана под 1-м номером «Индианой» и в первом же сезоне помогла команде вернуться в плей-офф после многолетней паузы.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Athletic
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