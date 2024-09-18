Энджел Риз попала на обложку октябрьского выпуска Sports Illustrated

Sports Illustrated выбрал Энджел Риз для обложки октябрьского выпуска.

Выпуск журнала посвящен самым влиятельным фигурам в мире спорта, а также включает статью о начале «золотого века» женской НБА.

Форвард «Чикаго » была вторым претендентом на награду новичку года женской НБА после защитника «Индианы» Кейтлин Кларк . Риз досрочно завершила сезон после травмы запястья.