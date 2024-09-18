Энджел Риз попала на обложку октябрьского выпуска Sports Illustrated
Sports Illustrated выбрал Энджел Риз для обложки октябрьского выпуска.
Выпуск журнала посвящен самым влиятельным фигурам в мире спорта, а также включает статью о начале «золотого века» женской НБА.
Форвард «Чикаго» была вторым претендентом на награду новичку года женской НБА после защитника «Индианы» Кейтлин Кларк. Риз досрочно завершила сезон после травмы запястья.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sports Illustrated
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