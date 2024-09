Саудовские инвесторы хотят приобрести долю в Евролиге

Евролига намерена продать миноритарную долю в бизнесе.

Как сообщает The Financial Times, инвестиционный фонд SURJ Sports Investment, который управляется саудовским фондом благосостояния The Public Investment Fund, хочет купить долю в самом престижном клубном турнире Старого Света.

Миноритарная доля Евролиги оценивается примерно в 1 миллиард евро.

EuroLeague Commercial Assets рассчитывает продать примерно треть всего бизнеса, который включает как Евролигу, так и Еврокубок . Американская компания General Atlantic, занимающаяся инвестициями в рост, присоединилась к заявке.

Оппонентом SURJ Sports Investment в этом процессе выступает британская инвестиционная фирма BC Partners.

Переговоры достигли продвинутой стадии, но договоренности пока не достигнуто.

Через свои компании PIF ранее купил контрольный пакет акций футбольного клуба «Ньюкасл Юнайтед» и создал лигу гольфа LIV. Фонд также обратился к теннисным ATP и WTA с предложением выкупить весь тур.