Патрик Беверли: «Я хочу титул чемпиона Евролиги»

Патрик Беверли заявил, что хочет стать чемпионом Евролиги.

«Я хочу полного доминирования. Я хочу титул чемпиона . Чтобы стать чемпионом Евролиги, нужно стать чемпионом Еврокубка», – сказал американский разыгрывающий в своем видеоблоге.

этим летом перешел в « », который в сезоне-2024/25 будет выступать в Еврокубке.