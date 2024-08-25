Патрик Беверли: «Я хочу титул чемпиона Евролиги»
Патрик Беверли заявил, что хочет стать чемпионом Евролиги.
«Я хочу полного доминирования. Я хочу титул чемпиона Евролиги. Чтобы стать чемпионом Евролиги, нужно стать чемпионом Еврокубка», – сказал американский разыгрывающий в своем видеоблоге.
Беверли этим летом перешел в «Хапоэль Тель-Авив», который в сезоне-2024/25 будет выступать в Еврокубке.
Не в тот клуб перешёл (не тот вид спорта выбрал).
"Полное доминирование" возможно только в лондонском "Арсенале".