Патрик Беверли: «Я хочу титул чемпиона Евролиги»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Еврокубок НБА Патрик Беверли Хапоэль Тель-Авив Баскетбол

Патрик Беверли заявил, что хочет стать чемпионом Евролиги.

«Я хочу полного доминирования. Я хочу титул чемпиона Евролиги. Чтобы стать чемпионом Евролиги, нужно стать чемпионом Еврокубка», – сказал американский разыгрывающий в своем видеоблоге.

Беверли этим летом перешел в «Хапоэль Тель-Авив», который в сезоне-2024/25 будет выступать в Еврокубке.

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3 комментария
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Патрик Беверли: "Я хочу полного доминирования".
Не в тот клуб перешёл (не тот вид спорта выбрал).
"Полное доминирование" возможно только в лондонском "Арсенале".
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Чайник у него уже есть. Пора двигаться дальше.
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Патрику 36 лет, контракт с командой выступающей в Еврокубке на 2 года. С Хапоэлем стать чемпионом Евролиги не получится.
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