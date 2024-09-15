Ти Джей Шортс: «Решил остаться в «Париже» на первый сезон в Евролиге»

Ти Джей Шортс остался в «Париже».

26-летний американский разыгрывающий стал MVP чемпионата Германии и Лиги чемпионов в сезоне-2022/23, после чего перешел в «Париж » и взял награды MVP чемпионата Франции и Еврокубка. Французский клуб перешел в Евролигу по итогам победы в Еврокубке.

«Не люблю распространяться о летних слухах, но мной определенно интересовались. Моему агенту звонили и спрашивали о моем статусе, но я решил остаться в «Париже» и здесь начать свой первый сезон в Евролиге .

Это огромная честь. Я добивался этой цели с момента приезда в Европу, как только разобрался в уровнях турниров. Здесь лучшие таланты мирового уровня, парни из НБА , счастлив быть частью этого.

Мы были удивлены отъезду Туомаса Йисало в «Мемфис ». Он рассказал нам на собрании. Мы были огорчены, но и счастливы за него. В конце концов, это бизнес.

Смена тренера на Тьяго Сплиттера прошла хорошо. Он отлично понимает баскетболистов. Молод, очень амбициозен, готов доказывать свое право на должность. Он легко находит общий язык с нами, потому что играл на этом уровне. Знает, чего ожидать от Евролиги», – заключил Шортс.