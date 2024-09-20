Кендрик Перкинс: «Дэрил Мори – один из лучших генеральных менеджеров, которых я когда-либо видел»

Кендрик Перкинс похвалил Дэрила Мори за продление контракта с Джоэлом Эмбиидом.

«Когда я впервые услышал эту новость, первое, о чем я подумал, было то, что Дэрил Мори – крутой засранец. Да, он пытается выиграть чемпионат, это понятно. Но Дэрил Мори – один из лучших генеральных менеджеров, которых я когда-либо видел.

Я даже не буду вспоминать времена, когда он руководил «Хьюстоном» и проделал выдающуюся работу, но на их пути стоял «Голден Стэйт». Если посмотреть на ситуацию в «Филадельфии», несмотря на все скандалы, Дэрил Мори сделал свою работу идеально», – сказал эксперт ESPN.