Кендрик Перкинс: «Дэрил Мори – один из лучших генеральных менеджеров, которых я когда-либо видел»
Кендрик Перкинс похвалил Дэрила Мори за продление контракта с Джоэлом Эмбиидом.
«Когда я впервые услышал эту новость, первое, о чем я подумал, было то, что Дэрил Мори – крутой засранец. Да, он пытается выиграть чемпионат, это понятно. Но Дэрил Мори – один из лучших генеральных менеджеров, которых я когда-либо видел.
Я даже не буду вспоминать времена, когда он руководил «Хьюстоном» и проделал выдающуюся работу, но на их пути стоял «Голден Стэйт». Если посмотреть на ситуацию в «Филадельфии», несмотря на все скандалы, Дэрил Мори сделал свою работу идеально», – сказал эксперт ESPN.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт NBA on ESPN в соцсети X
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости