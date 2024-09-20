Реализация проекта новой арены «Сиксерс» рассчитана на 1,5 миллиарда долларов
Стала известная стоимость новой арены «Сиксерс».
Реализация проекта обойдется в 1,5 миллиарда долларов.
«76-е» на этой неделе достигли с мэром Филадельфии Шерелл Паркер соглашения о строительстве новой арены в центре города. Проект будет передан на окончательное утверждение в городской совет.
В своем заявлении «Сиксерс» отмечают: «Мы благодарны мэру Паркер и ее команде за проделанную работу по оценке нашего предложения и с нетерпением ждем перехода к следующим шагам с участием городского совета».
Новый стадион планируют построить к 2031 году.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: CBS News
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