Реализация проекта новой арены «Сиксерс» рассчитана на 1,5 миллиарда долларов

Стала известная стоимость новой арены «Сиксерс».

Реализация проекта обойдется в 1,5 миллиарда долларов.

«76-е» на этой неделе достигли с мэром Филадельфии Шерелл Паркер соглашения о строительстве новой арены в центре города. Проект будет передан на окончательное утверждение в городской совет.

В своем заявлении «Сиксерс» отмечают: «Мы благодарны мэру Паркер и ее команде за проделанную работу по оценке нашего предложения и с нетерпением ждем перехода к следующим шагам с участием городского совета».

Новый стадион планируют построить к 2031 году.