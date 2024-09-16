«У них не было шансов». Лэрри Нэнс рассказал, как «Кавальерс» праздновали, узнав, что встретятся с «Рэпторс» во 2-м раунде плей-офф 2018 года

Лэрри Нэнс рассказал, как «Кэвс» радовались встрече с «Рэпторс» в плей-офф-2018.

«У них не было шансов.

С того момента, как стало известно, что будет серия «Кавальерс» – «Рэпторс», у них не было шансов. Не чтобы они были плохой командой, но вся эта история с «Лебронто» была реальной.

Как только мы узнали, что будем играть с «Рэпторс», в нашей раздевалке началась вечеринка. Типа: «Ура! Немного передохнем перед финалом Восточной конференции!» – рассказал бывший форвард «Кливленда »