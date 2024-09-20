Андрей Кириленко: «Кобе был аватаром Майкла Джордана. Против него и Макгрэйди так не хотелось играть 1 на 1»
Андрей Кириленко назвал игроков, которых ему было сложнее всего держать 1 на 1.
«Если говорить о крупных игроках, которые были лицом лиги в то время, в начале моей карьеры, то это Аллан Хьюстон и Винс Картер.
Если продвинуться чуть вперед во времени, Кобе стал лицом лиги. Он был аватаром Майкла Джордана. На мой взгляд, он ближе всех к Майку. У них так много сходств – в том, как они играли, как двигались, в манерах», – рассказал российский экс-игрок НБА.
Кириленко также отдал должное Трэйси Макгрэйди.
«Он был потрясающим, особенно когда играл за «Хьюстон». Мы играли так много матчей против «Рокетс» в плей-офф, и они были в нашем дивизионе, мы часто встречались... Кобе, Ти-Мак – мы часто становились оппонентами, и всегда так не хотелось выходить против них», – признался участник Матча звезд НБА 2004 года.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Knuckleheads Podcast
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