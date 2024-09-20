Андрей Кириленко о первом игроке, который доставил ему проблемы в НБА: «Дешоун Стивенсон»

Андрей Кириленко назвал первого игрока, который доставил ему проблемы в НБА.

Дебютировавший в лиге в 2001 году россиянин неожиданно назвал Дешоуна Стивенсона .

«Дешоун Стивенсон на тренировке. Он был взрывным, великолепно играл в защите, я не мог победить его на тренировке один на один. Ты ведешь мяч, он всегда перед тобой, очень высокая скорость.

Каждый раз, когда Стивенсон получал мяч, боже, он словно превращался в Винса Картера. Нельзя было допустить, чтобы он приблизился к кольцу. Нужно было делать все, чтобы не пустить его туда, иначе он ставил через тебя сверху», – рассказал экс-игрок «Юты».