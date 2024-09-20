Андрей Кириленко о первом игроке, который доставил ему проблемы в НБА: «Дешоун Стивенсон»
Андрей Кириленко назвал первого игрока, который доставил ему проблемы в НБА.
Дебютировавший в лиге в 2001 году россиянин неожиданно назвал Дешоуна Стивенсона.
«Дешоун Стивенсон на тренировке. Он был взрывным, великолепно играл в защите, я не мог победить его на тренировке один на один. Ты ведешь мяч, он всегда перед тобой, очень высокая скорость.
Каждый раз, когда Стивенсон получал мяч, боже, он словно превращался в Винса Картера. Нельзя было допустить, чтобы он приблизился к кольцу. Нужно было делать все, чтобы не пустить его туда, иначе он ставил через тебя сверху», – рассказал экс-игрок «Юты».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Knuckleheads Podcast
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