Тайриз Халибертон завтра перенесет операцию на разорванном ахилле (RG)
Защитник «Пэйсерс» пройдет медицинскую процедуру.
Как сообщает RG, завтра Халибертон отправится в Нью-Йорк и перенесет операцию на разорванном ахилловом сухожилии.
Баскетболист получил травму в 1-й четверти 7-го матча финала в бесконтактной ситуации, он покинул площадку с посторонней помощью.
Отец Халибертона заявил ESPN, что у его сына повреждение ахилла, но точный диагноз и степень повреждения на данный момент неизвестны.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: RG
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