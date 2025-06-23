Тайриз Халибертон завтра перенесет операцию на разорванном ахилле (RG)

Защитник «Пэйсерс» пройдет медицинскую процедуру.

Как сообщает RG, завтра Халибертон отправится в Нью-Йорк и перенесет операцию на разорванном ахилловом сухожилии.

Баскетболист получил травму в 1-й четверти 7-го матча финала в бесконтактной ситуации, он покинул площадку с посторонней помощью.

Отец Халибертона заявил ESPN, что у его сына повреждение ахилла, но точный диагноз и степень повреждения на данный момент неизвестны.