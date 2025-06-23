«Жальгирис» и Андреа Тринкьери расторгли соглашение

Итальянский тренер покинет команду.

«Жальгирис » принял решение расстаться с главным тренером Андреа Тринкьери после полутора лет работы.

56-летний специалист имел контракт с клубом до конца сезона-2025/26, но стороны договорились о досрочном расторжении соглашения.

Ассистент Тринкиери, Массимилиано Менетти, также покинет команду.

Итальянский тренер только что привел команду к победе в финале чемпионата Литвы против «Ритаса» (3-2).

За время работы в «Жальгирисе» Тринкьери помог команде выиграть два Кубка Литвы и один чемпионский титул.

В прошедшем сезоне Евролиги литовский клуб занял 13-е место с результатом 15-19.