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Джордан сфотографировался с владельцем БК «Монако» Федорычевым на матче футбольной ЛЧ с «Барсой» в Монте-Карло

Майкл Джордан посетил матч Лиги чемпионов «Монако» – «Барселона».

Шестикратный чемпион НБА прилетел в Монте-Карло на матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Монако» и «Барселоной». Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.

В сети появилась фотография Джордана с президентом БК «Монако» Алексеем Федорычевым.

Фото: x.com/matty_vanpersie

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера Маттео Андреани в соцсети X
logoМонако
logoМайкл Джордан
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