Джордан сфотографировался с владельцем БК «Монако» Федорычевым на матче футбольной ЛЧ с «Барсой» в Монте-Карло
Майкл Джордан посетил матч Лиги чемпионов «Монако» – «Барселона».
Шестикратный чемпион НБА прилетел в Монте-Карло на матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Монако» и «Барселоной». Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.
В сети появилась фотография Джордана с президентом БК «Монако» Алексеем Федорычевым.
Фото: x.com/matty_vanpersie
Опубликовал: Геннадий Ильин
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