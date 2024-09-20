Джордан сфотографировался с владельцем БК «Монако» Федорычевым на матче футбольной ЛЧ с «Барсой» в Монте-Карло

Майкл Джордан посетил матч Лиги чемпионов «Монако» – «Барселона».

Шестикратный чемпион НБА прилетел в Монте-Карло на матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Монако » и «Барселоной». Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.

В сети появилась фотография Джордана с президентом БК «Монако» Алексеем Федорычевым .

Фото: x.com/matty_vanpersie