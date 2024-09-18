Женская НБА официально объявила о присоединении «Портленда» в 2026 году

«Портленд» станет 15 клубом женской НБА.

Команда дебютирует в сезоне-2026.

«Десятилетиями Портленд был глобальным эпицентром спортивного образа жизни и теперь мы становимся центром женского спорта. Верим в его влияние на общественные процессы и надеемся, что все разнообразные сообщества города объединятся вокруг клуба», – прокомментировала новость владелица клуба Лиза Баталь Мераж.

Новая команда будет играть на городской арене Moda Center.