Женская НБА официально объявила о присоединении «Портленда» в 2026 году
«Портленд» станет 15 клубом женской НБА.
Команда дебютирует в сезоне-2026.
«Десятилетиями Портленд был глобальным эпицентром спортивного образа жизни и теперь мы становимся центром женского спорта. Верим в его влияние на общественные процессы и надеемся, что все разнообразные сообщества города объединятся вокруг клуба», – прокомментировала новость владелица клуба Лиза Баталь Мераж.
Новая команда будет играть на городской арене Moda Center.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт женской НБА
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