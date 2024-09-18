Мне кажется, что это немножко дурной тон – сравнивать баскетболисток женской НБА с мужчинами. Типа вот Джул Лойд – это Кобе Брайант в юбке, а Грайнер – что-то вроде Патрика Юинга. Но такие сопоставления отдают фальшью и звучат натянуто. Да и вообще Грайнер, скорее всего, юбки вообще не носит.

Но подобные аналогии все же помогают ориентироваться в нагромождении имен и вести каталог у себя в голове. Так вот сейчас в женской НБА уже не первый год разворачивается противостояние трех очень сильных форвардов. И этот треугольник действительно напоминает лучшие образцы противостояний мощных форвардов мужской лиги топ-уровня из девяностых и нулевых.

Легче всего эту гонку прощупать через награды. В 2022-м MVP регулярного чемпионата женской НБА завоевала Эйжа Уилсон, набравшая 478 очков. Бреанна Стюарт, еще выступавшая за «Сиэтл», стала второй с 446 очками. Алисса Томас из «Коннектикута» тогда чуть отстала и финишировала 4-й с 94 баллами. Приз Защитнику года-2022 – топ-3 тоже оккупировали Уилсон, Томас и Стюарт.

Год спустя конкуренция между этими баскетболистками только усилилась. Я такого никогда не видел: из 600 возможных очков все трое набрали больше 430. Стюарт взяла награду с 446 баллами и оставила позади Томас, хотя лидер «Сан» получила больше первых мест в голосовании. Защитник года-2023 – Уилсон опережает Томас с 32 очками против 24, ни один другой игрок не набирает больше 3 баллов.

И знаете, почему сложно сравнивать дуэль Уилсон и Стюарт, скажем, с противостоянием Мэлоун – Баркли? Потому что обе эти баскетболистки уже стали чемпионками, они уже живые легенды. Бреанна взяла свой первый титул в 2018-м, после чего порвала ахилл, но умудрилась не просто вернуться, но и завоевать второй титул за три сезона. Тогда она в финале превзошла «Лас-Вегас» с Уилсон, которая год спустя, в 2022-м, вырвала титул у «Коннектикута» с Томас. А в финале-2023 Уилсон одолела новую команды Стюарт, «Нью-Йорк Либерти».

Чем обернется борьба Уилсон, Стюарт и Томас за индивидуальные награды НБА – мы еще посмотрим. Как и на резню их команд в плей-офф. Но я хотел бы сравнить их игровой профиль и то, что они продемонстрировали в сезоне-2024.

Эйжа Уилсон – гремучая смесь Данкана, Деррика Коулмена и Ламаркуса Олдриджа

Может быть, это и неправильно, но для меня работает: все женскую статистику у умножаю в голове на 1,5, чтобы сравнить в голове с мужской. Сколько в мужской набирают по 30 очков за игру – примерно столько же в женской набирают 20. Если кто-то набирает 23-25 – то это уже ближе к 35 очкам по мужским меркам. Эйнджел Риз вот ворвалась в профессионалы и досрочно завершила сезон из-за травмы, собирая в среднем 13,1 подбора за матч. Это выдающийся результат, лучший в истории НБА. Предыдущий рекорд принадлежал Сильвии Фаулз-2018 – 11,8. По очкам в среднем за игру уже 18 лет никто не мог превзойти Дайану Таурази (25,2 в 2006-м).

Эйжа Уилсон идет к тому, чтобы завершить регулярку с показателями 27+12 при лидерстве по блокам (2,6) и в топ-5 по перехватам (1,8). Как по мне, это что-то в районе раннего Карима, когда тот выдавал цифры вроде 34+16 за игру. И если нужно было бы составить список лучшего профессионального баскетболиста мира вне зависимости от пола, то я бы поставил Уилсон на первое место.

Что, кстати, не обязательно сулит ей успех в плей-офф. В нынешнем «Вегасе» Уилсон приходится делать слишком много и за свой высокий посев «Эйсес» должны быть благодарны персонально своему лидеру.

Почему Деррик Коулмен? Из очевидного – леворукость и вышедший из моды в мужской НБА средний после джеб-степа.

Плюс, у Уилсон отличные габариты, длинные руки и нюх на подборы. Если пустить ее влево, то отзащищаться без фола смогут только несколько избранных. В случае нужды Уилсон может и протащить мяч сама, но предпочитает опускать мяч на пол уже поближе к кольцу.

Про Коулмена в свое время очень лестно отзывался Баркли, который восхищался тем, что ДиСи «умеет все». Уилсон тоже умеет очень много, но с точки зрения универсализма все-таки уступает своим конкуренткам. Особенно это касается навыка передач и розыгрыша мяча – Уилсон-2024 целенаправленно взяла на себя роль лома.

Бреанна Стюарт – Дюрэнт и Гарнетт в одном флаконе

Вот уж действительно живой классик, который сем уже все доказал, но не перестает эволюционировать и удивлять новыми трюками. Что касается Дюрэнта – у Стюарт, как по мне, похожая конституция тела и такой же широченный набор атакующих навыков.

Правда, в сезоне-2024 у Стюи дал сбой дальний бросок, поскольку она впервые за карьеру опустилась ниже 30% реализации трехочковых. Но во всем остальном Бреанна уже традиционно демонстрирует элитный уровень. Да, Сабрина Ионеску может периодически забирать себе большую часть внимания и решающие броски, но именно универсализм Стюарт на обоих концах площадки позволил «Либерти» провести лучшую регулярку в клубной истории.

В сезоне-2024 Стюарт стала больше двигаться без мяча и реже владеть мячом дольше 2-3 секунд. Это сильно отличается от того, как она действовала в качестве лидера «Сиэтла», но также отлично помогает поддерживать баланс в супертрио с Ионеску и Джонквейл Джонс.

Если бы не процент трехочковых, то к Стюарт было бы сложно придумать другие претензии. Она достаточно высока, чтобы бросать через поднятые руки. У нее самой достаточно длинные руки, чтобы накрывать людей в защите. Она может тащить матч вперед. Она может найти партнершу умной передачей и никогда не жадничает. На разменах в защите она не уступает ни дюйма свободного пространства даже самым юрким игрокам задней линии.

Алисса Томас – Дрэймонд Грин без Карри/Клэя и щепотка Кайла Хайнса

Интересный пример того, что универсализм универсализму рознь. Стюарт, к примеру, делает много, потому что умеет многое. Томас, напротив, делает много, потому что многого не умеет.

Из однозначных плюсов Томас – это ее навыки распасовщицы. Быстрое нападение в ее исполнении – это мой guilty pleasure лета-2024. Есть в этом что-то от Баркли, когда форвард «Сан» лезет под кольцо после прохода через всю площадку.

Хотя на атаке кольца Томас не зацикливается – задействовать партнерш в прорыве она умеет ничуть не хуже. В позиционном нападении Томас тоже оказывается зачинщиком атак «Коннектикута» как если бы она была низкорослым Николой Йокичем. Как и Дреймон, Томас высоко ценит движение мяча по периметру и смену крыла атаки. Когда она с мячом занимает позицию в районе штрафной линии, то ее партнершам остается только на волосок оторваться от оппонента, чтобы получить пас в выгодном положении.

Своими габаритами Томас умело пользуется как в атаке, так и в защите. После получения мяча вблизи кольца он может задавить 90% соперниц в лиге, а ее вездесущность в обороне делает «Коннектикут» слаженным организмом, к которому очень тяжело подыскать подходящее противоядие.

Ключевой недостаток Томас – у нее совсем нет броска. Сезон-2024 она проводит с больным плечом, поэтому даже штрафные она бросает толкающим движением одной рукой. Поэтому когда ее лишают роли дирижера атаки, то ее полезность резко дает сбой. Так произошло на Олимпиаде-2024, где Томас пришлось исполнять роль классического чернорабочего – ставить заслоны, брать подборы и страховать в защите.

Как и Дрэймонд Грин, Томас регулярно собирает трипл-даблы. Хотя после возвращения из сборной США она слегка приуныла и с середины августа имеет линейку 8,4+7,4+8,4. То есть она еще больше углубилась в роль подносчика снарядов, благо что атакующие опции вокруг имеются. Но в плей-офф ограниченность Томас может «Коннектикуту» и аукнуться.

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Признак хорошего противостояния – это то, что мне было очень сложно распределить между Уилсон, Стюарт и Томас места на пьедестале по отдельным номинациям. В защите Томас самая неуступчивая, Бреанна самая универсальная, а Уилсон лучше всех страхует – но все способны претендовать на звание Защитника года. Без мяча лучше всех проявляется себя Стюарт, но Уилсон доминирует по набору очков, а Томас лучше других видит площадку.

Как всегда в таких случаях – победителем станет тот, чья команда победит. У «Вегаса» есть лучший игрок мира, у «Нью-Йорка» – сильнейшее трио, у «Коннектикута» – глубина. Какой аргумент окажется решающим, узнаем уже очень скоро.

Фото: Gettyimages /Ronald Martinez / Staff, Bruce Bennett / Staff, Ethan Miller / Staff, Steph Chambers / Staff