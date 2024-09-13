Паша Исмаилов: «Равняюсь на Женю Воронова и Антона Астапковича»

Паша Исмаилов назвал игроков, которые являются для него примером для подражания.

21-летний форвард МБА-МАИ также отметил, что в межсезонье всерьез не рассматривал другие возможности продолжения карьеры.

– Летом у вас закончился контракт с МБА. Рассматривали ли другие варианты продолжения карьеры?

– Агент говорил мне о заинтересованности других клубов, но серьезно эту тему даже не обсуждали. И я, и руководители МБА понимали, что мне надо оставаться в организации, которая дала мне шанс и по-прежнему в меня верит.

– Много общаетесь с Василием Карасевым?

– Да, он уделяет мне достаточно времени. И по игре, и по другим моментам. Так же как и Женя Воронов. Отличный капитан и наставник.

– У вас есть какой-то игрок, на которого вы равняетесь?

– Из российских баскетболистов отмечу того же Женю Воронова и Антона Астапковича . Нравится, что габаритный игрок может здорово играть пик-н-ролл.