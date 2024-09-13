Паша Исмаилов: «Равняюсь на Женю Воронова и Антона Астапковича»
21-летний форвард МБА-МАИ также отметил, что в межсезонье всерьез не рассматривал другие возможности продолжения карьеры.
– Летом у вас закончился контракт с МБА. Рассматривали ли другие варианты продолжения карьеры?
– Агент говорил мне о заинтересованности других клубов, но серьезно эту тему даже не обсуждали. И я, и руководители МБА понимали, что мне надо оставаться в организации, которая дала мне шанс и по-прежнему в меня верит.
– Много общаетесь с Василием Карасевым?
– Да, он уделяет мне достаточно времени. И по игре, и по другим моментам. Так же как и Женя Воронов. Отличный капитан и наставник.
– У вас есть какой-то игрок, на которого вы равняетесь?
– Из российских баскетболистов отмечу того же Женю Воронова и Антона Астапковича. Нравится, что габаритный игрок может здорово играть пик-н-ролл.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий