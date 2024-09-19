Абу-Даби и Белград остались последними претендентами на проведение «Финала четырех» Евролиги в 2025 году

Барселона выбыла из списка претендентов на проведение «Финала четырех» Евролиги.

Проведение финального этапа в Абу-Даби может стать первым случаем, когда он пройдет за пределами Европы, что может создать прецедент для последующих сезонов.

Белград дважды принимал «Финал четырех» за последние 6 лет, в 2018 и 2022 годах. В прошлом году в городе прошли заключительные матчи Лиги чемпионов, отличившиеся интерактивным LED-покрытием игровой площадки.